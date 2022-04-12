Bölge Oda ve Borsa Başkanları ilimizde bir araya geldi



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in evsahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A.Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Balık, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şener Bayraktar, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, TOBB Oda-Borsa Daire Başkanı Hasan Erbay ve Türk-İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatih Ayçin katılım gösterdi.

Toplantıda bölge illerindeki üyelerin sorun, talep ve beklentileri istişare edildi, ayrıca Türk-İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fatih Ayçin tarafından Odanın çalışma ve faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.