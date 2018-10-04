Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Samsun ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde başarılı bir şekilde görev yapan 1 çocuk babası deneyimli Emniyet Müdür Yardımcısı, Bolu Bölge Trafik Emniyet Müdürü olarak göreve başladı. 25 yıllık meslek hayatında, karakollarda, Asayiş Şubelerinde ve Trafik Şube Müdürlüklerinde görev yapan Koyuncu, bundan böyle Bölge Trafiğinden sorumlu oldu.

Yeni görevine başlayan Koyuncu, “Bolu Dağı ve D-100 ile TEM, karayollarının en önemli geçiş notlarının başında geliyor. Ankara ve İstanbul arasında da köprü vazifesi gören Bolu gerçekten önemli bir güzergah. Önümüz kış olduğu için şimdiden bölgemizde tedbirler almaya başladık. Şu anda sorumluluk bölgemizde, emniyet kemeri ile cep telefonu uygulamalarımız sürüyor. Bolu Dağının kış aylarında sürücüler açısından zorluklu bir geçiş olduğunu iyi biliyorum. Kadromuza genç trafikçi arkadaşlarda katıldı. Ekip olarak gece gündüz demeden, 24 saat boyunca vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramaması için görevimizin başındayız. Kış tedbirleri içinde, Karayolları ile birlikte çalışmaya başladık” dedi.