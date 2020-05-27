Bölge Trafik de bayramlaşma

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, Ramazan bayramı nedeniyle Bölge Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan ve trafik personelini ziyaret ederek, sosyal mesafeyi koruyarak bayramla gerçekleştirdiler.

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, bulundukları illerin kaymakamlıklardan izin alarak memleketlerine gitmek üzere özel araçlarıyla veya şehirlerarası otobüslerle yola çıkan vatandaşların yoğunluğu nedeniyle otobanlarda kalabalıkların oluşmasıyla tam gün mesai yapan Bölge Trafik ekipleri, İl Emniyet Müdürü tarafından ziyaret edildi. Müdür Erdoğan, trafikçilerin hem bayramlarını hem de çalışmalarında başarılar diledi.