Bölge Trafik sıcak yuvaları oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da hava sıcaklıklarının eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle sokak hayvanları da donma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. TEM otobanında görev yapan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bina çevresinde donmak üzere oldukları fark edilen sokak köpeklerine sahip çıkarak, onları sıcak şube müdürlüğü içerisine alarak onların ısınmasını sağladılar.

Bolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü çalışanları; “Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Otoyol Büro Amirliğimizin sıcaklığından nasibini alan yalnız biz değiliz. Onlarda birer can taşıyor. Sokak köpeklerinin donarak ölmelerine gönlümüz razı olmadı. Bizler burada sıcak binada çalışırken, onların dışarıda soğukta olmaları, vicdanlarımızı rahatsız etti ve onları sıcak ortamda misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dediler. Karayolu kenarında hayatlarını idame ettirmeye çalışan sokak köpeklerinin sıcak bir ortama kavuşması görenleri de mutlu etti.