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19 Şubat 2017 Pazar
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    • Bölge valileri güvenlik toplantısında

    İçişleri Bakanlığınca halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde 8 ilde gerçekleştirilecek olan bölge güvenlik toplantılarının ilki Ankara’da gerçekleştirildi.

    19 Şubat 2017 Pazar 07:07
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    Bölge valileri güvenlik toplantısında

     İçişleri Bakanlığınca halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde 8 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Ordu) gerçekleştirilecek olan bölge güvenlik toplantılarının ilki Ankara’da gerçekleştirildi. Bakan Soylu’nun koordinesinde gerçekleştirilecek olan toplantılara bakanlık merkez birimleri, çevre illerin valileri, İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri ile Sahil Güvenliğin olduğu bölgelerde de Sahil Güvenlik komutanları katılıyor.

    Bölge güvenlik toplantılarının önceki gün Ankara merkezli olarak 21 ilin katılımıyla (Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Zonguldak) Vilayetler Evi'nde gerçekleştirildi. Ankara'daki ilk toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay'ın yanı sıra 21 ilin valileri, İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri katıldı. Toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi, hiçbir baskı ve tehdit ortamına maruz kalınmaması amacıyla halk oylaması öncesi, halk oylaması günü ve sonrasını kapsayacak şekilde alınabilecek tedbirler konuşuldu.

    Anahtar Kelimeler: İçişleri, Bakanlığınca, Halk, Oylamasının, Huzur

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