Bölge güvenlik toplantılarının önceki gün Ankara merkezli olarak 21 ilin katılımıyla (Aksaray, Ankara, Antalya, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Zonguldak) Vilayetler Evi'nde gerçekleştirildi. Ankara'daki ilk toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay'ın yanı sıra 21 ilin valileri, İl Jandarma Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri katıldı. Toplantıda, halk oylamasının huzur ve güven içinde gerçekleşebilmesi, hiçbir baskı ve tehdit ortamına maruz kalınmaması amacıyla halk oylaması öncesi, halk oylaması günü ve sonrasını kapsayacak şekilde alınabilecek tedbirler konuşuldu.
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