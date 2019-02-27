Bölgede kar yağışı etkisini gösterdi

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünün verilerine göre bu sabahtan itibaren Bolu, Sakarya, Düzce illerinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ekili kar yağışının Cuma sabahına kadar etkili olacağı bildirildi.

Bölgede kar yağışı etkisini gösterdi

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da etkili kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Etkili kar yağışının Cuma sabahına kadar süreceğini bildiren Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının ise gündüz 2 ila eksi 1 derece civarında gece ise eksi 4 ila 5 derece civarında seyredeceği açıklandı.

Etkili kar yağışının Bolu’nun yanı sıra Sakarya ve Düzce illerinde etkili olacağı öğrenilirken, Bolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar adeta kardan adama döndü. Tabiat merkezlerinin başında gelen Abant’ta kar kalınlığı 21, kayak merkezlerinden olay Kartalkaya’da da kar kalınlığı 119 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışının ikinci cemrenin suya düşmesine denk geldi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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