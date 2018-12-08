Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında yapımına başlanan Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı’nın en önemli parçası olan ve Kazakistan’dan gelen ve kaidesiyle 70 metre yüksekliğe ulaşacak olan Köroğlu heykelinin hummalı bir çalışma ile inşaat alanına getirildiği, 3 parça halinde alana getirilen dev heykelin burada birleştirilerek, 500 tonluk vinç yardımı ile kaide üzerine yerleştirileceği ifade edildi.

Bittiği zaman dünyanın en yüksek heykelleri arasında yerini alacağının iddia edildiği 70 metre uzunluğundaki Köroğlu Heykeli'nin Bolu’nun her yerinden görülebileceği belirtildi.