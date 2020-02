Bölgenin en iyisi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun Mengen ilçesinde, 2013 yılından bu yana müşterilerine en iyi şekilde hizmet veren Mengen Çiftlik Et Mangal, başarının tesadüf olmadığını kanıtladı. Bağımsız Tüketici Değerlendirmeleri “ENİYİBEST” tarafından yapılan anonim müşteri memnuniyeti incelemeleri sonucunda Mengen Çiftlik Et Mangal, tüm aşamaları başarı ile geçerek Bolu bölgesinin en iyi et restoranı seçildi.

“YAKINDA YENİ SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK”

Bolu bölgesinin en iyi restoranı seçilen Mengen Çiftlik Et Mangal’ın sahibi Gökhan Uzar konu hakkında, “Bolu bölgesini en iyi şekilde temsil etmekten büyük onur duyuyorum. Hizmetlerimin ve yeniliklerimizin sonu gelmeyeceğinin garantisini verebilirim. Çok yakında yeni sürprizlerimiz olacak. Şimdiden müşterilerimize teşekkür ediyorum” dedi.