Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapımı yaklaşık bir yıl önce tamamlanan ve hizmete başlayan bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesi resmen açılıyor. Yukarı soku mahallesinde yaklaşık10 dönüm arazi üzerinde bünyesinde hayvan barınağı da olmak üzere büyük bir alana kurlu ve tam kapasiteli olan hastane göz dolduruyor. Bolu Hayvan Hastanesi'nde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları bulunuyor. Kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip hastanede, yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis ediliyor. Ayrıca hastanede atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak daha buluyor. Ayrıca hastane sahipsiz hayvanlara ücretsiz hizmet veriyor.

Bölgenin en kapsamlı hastanesi olan Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi 4 Ekim 13.30’da büyük katılımla açılacak. Açılışa tüm halkımız davetlidir.