Bölgenin tek çocuk alerji uzmanı

Haber: N. Halid Altundal

Batı Karadeniz Bölgesinin tek çocuk alerji ve immünoloji uzmanı olan Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu; Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:9/30 adresinde muayenehane açarak Bolu halkına hizmet vermeye başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Erkoçoğlu yaptığı açıklamada, “ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığımı Hacettepe Ünivesitesinde tamamladıktan sonra 2011-2013 yılları arasında Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Yan Dal Uzmanlığını bitirerek 2015 yılında Doçentliğe hak kazandım. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmalarımı devam ettirdim ve artık hastalarıma muayenehanemde hizmet vermeye devam edeceğim” dedi.

“HASTALARIMIZA BİR NEBZE OLSUN ŞİFA VEREBİLİYORSAK NE MUTLU”

Muayenehanesinde verdiği hizmetlerden de bahseden Doç. Dr. Erkoçoğlu açıklamasında ayrıca , “Muayenehanemde astım, egzama, besin alerjisi ve ilaç alerjisi gibi alerjik hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve tedavisi ile sağlam çocuk takibi de yapılmaktadır. Kliniğimde alerji deri testleri ve solunum testi yapılmaktadır. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum ve onlara bir nebze olsun şifa verebiliyorsak ne mutlu ki hekim olmuşum. Tüm halkımıza gösterdikleri yakın ilgi ve güvenden dolayı teşekkür ederim. Günün her saati, konu ne olursa olsun 0544 364 14 64 nolu telefondan bana ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.