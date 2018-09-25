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25 Eylül 2018 Salı
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    • BOLHAYKO müdahil olmak için dilekçe verdi

    Geçtiğimiz hafta Göynük’ün Hasanlar Köyünde meydana gelen vahşete BOLHAYKO (Bolu Hayvanları Koruma Derneği) de müdahil olarak şikâyetçi oldu. Yaptığımız haber üzerine harekete geçen Dernek Başkanı Melek Ünal, Başsavcılığa dilekçe verdi.

    25 Eylül 2018 Salı 14:34
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    BOLHAYKO müdahil olmak için dilekçe verdi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ünal, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman’a verdiği dilekçede şu görüşlere yer verdi; ‘’Göynük’ün Hasanlar Köyünde ağaca asılarak tüfekle vurulmak suretiyle dört yavru köpek ne yazık ki vahşice katledilmiştir. Yaşanan bu olay yüreğinde vicdan ve merhamet barındıran her insanı derinden etkilemiştir. Pek çok hayvansever olaya müdahil olarak konuyu takip etmektedir. Bizde Bolu Hayvanları Koruma Derneği olarak bu vahşeti yapan kişi ya da kişilerdenşikayetçiyiz. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren bu Can’lar önce Allah’a sonra bizlere emanet. Sahipsiz değiller.Bizler, biz hayvanseverler onların koruyucularıyız, gözleriyiz, kulaklarıyız, dilleriyiz. Bu vahşeti yapan şahıslara yüce Allah’ın vicdan ve merhamet nasip etmesini diliyoruz”

    Ünal, son aylarda hayvanlara yönelik şiddet olaylarının artış gösterdiğini ve dernek olarak da, çalışma başlattıklarını belirterek; “Dertlerini anlamayan, konuşamayan kedi ve köpeklerimiz maalesef, duyarsız insanlar tarafından katlediliyor. Buna artık dur demenin zamanı geldi. Böyle zulüm yapan insanların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Bundan böyle dernek olarak bu tür davalarda müdahil olmak istiyoruz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Hafta, Göynük’ün, Hasanlar, Köyünde

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