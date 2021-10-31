BOLİMDER’de yönetim değişikliği

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde BOLİMDER 7. Olağan Kongresi Bolu Öğretmen evinde düzenlendi. Gerçekleştirilen kongreye yoğun katılım sağlandı. Öte yandankongreyeTBMM AK Parti Grup başkanvekili Muhammed EminAkbaşoğlu, Amasya Milletvekili Hasan Çilesiz, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Önder İmam hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan,Saadet PartisiİlBaşkanıİsaSayın, İlSağlıkMüdürü Muhammed Emin Demirkol, AFAD İlMüdürü Cengiz Çavuş ve TÜGVA Bolu İlTemsilcisi Sadık Kuru katılım sağladı. Gerçekleştirilen kongre Genel kurul başkanlık divan seçimi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 2 dönemdir görev yapanEski Başkan Metin Soygür, yeni seçilen başkan Hüseyin Altundağ’a başarılar dileyerek, “Bu bayrağı Hüseyin beye teslim edeceğiz. Gençlerimize ve öğrencilerimize dokunmak adına maddi manevi destek olmayı esirgemedik, esirgemeyeceğiz” dedi.

Yeni seçilen 20 yönetim kurulu üyesiyle birlikte yeni başkan Hüseyin Altundağ oldu.

Bolu Önder İmamhatipliler Derneğinin yeni başkanı Hüseyin Altundağ, teşekkürlerini sunarak, başkanlık görevini layıkıyla yapacağını belirtti.