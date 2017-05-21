Haber: BMA

Bolu Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan Meslek Edindirme Kursları binlerce kişiye istihdam kapısı olmaya devam ediyor. “Hayat Boyu Öğrenme Projesi” kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursu, (BOLMEK) 10 Ekim’de başlayan 2016-2017 eğitim öğretim döneminin ilk 6 ayında mesleki, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda 130 kurs düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı. İlk 6 ayda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kurslarda başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi almaya hak kazanıyor.

Açılan mesleki ve teknik kurslar ile el sanatlarından aşçılık ve kalfalığa, bilişim teknolojilerinden giyim üretim teknolojisine kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Kurslara katılan kursiyerler Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve usta öğreticileri tarafından verilen derslerle zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Kurslar, “Nitelikli eleman” yetiştirilmesine katkı önemli katkılar sağladığı gibi kursiyerlere de yeni iş kapıları açıyor.

Aynı zamanda sosyalleşme aracı

Sosyal ve kültürel kurslar toplum için büyük önem arz ediyor. Boş vakitlerini sanatla veya kişisel gelişimleri için faydalı uğraşlarla değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi tercihlerini ebru, tezhip, hüsn-i hat, bağlama, keman, piyano, diksiyon, yabancı dil gibi sosyal ve kültürel kurslardan yana kullanıyor.