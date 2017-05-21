banner133

banner128

banner101

21 Mayıs 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BOLMEK yeni iş kapıları açıyor

    Bolu Belediyesi “Meslek Edindirme Kursları” ile son 6 ayda 130 farklı kurs düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı.

    21 Mayıs 2017 Pazar 11:10
    Bu haber 53 kez okundu
    BOLMEK yeni iş kapıları açıyor

    Haber: BMA

    Bolu Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan Meslek Edindirme Kursları binlerce kişiye istihdam kapısı olmaya devam ediyor. “Hayat Boyu Öğrenme Projesi” kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursu, (BOLMEK) 10 Ekim’de başlayan 2016-2017 eğitim öğretim döneminin ilk 6 ayında mesleki, teknik, sosyal ve kültürel alanlarda 130 kurs düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı. İlk 6 ayda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kurslarda başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi almaya hak kazanıyor.

    Açılan mesleki ve teknik kurslar ile el sanatlarından aşçılık ve kalfalığa, bilişim teknolojilerinden giyim üretim teknolojisine kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Kurslara katılan kursiyerler Halk Eğitim Merkezi öğretmen ve usta öğreticileri tarafından verilen derslerle zorlu bir eğitime tabi tutuluyor. Kurslar, “Nitelikli eleman” yetiştirilmesine katkı önemli katkılar sağladığı gibi kursiyerlere de yeni iş kapıları açıyor.

    Aynı zamanda sosyalleşme aracı

    Sosyal ve kültürel kurslar toplum için büyük önem arz ediyor. Boş vakitlerini sanatla veya kişisel gelişimleri için faydalı uğraşlarla değerlendirmek isteyen çok sayıda kişi tercihlerini ebru, tezhip, hüsn-i hat, bağlama, keman, piyano, diksiyon, yabancı dil gibi sosyal ve kültürel kurslardan yana kullanıyor.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, “Meslek, Edindirme, Kursları”

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129