Haber: BMA

Bolu Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen “sosyal ve kültürel” kurslara katılan kursiyerlerce yapılan çeşitli resim, tezhip, minyatür, hat çalışmaları ile yine kursiyerlerce çekilen birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı yılsonu sergisi açılışa katılanlardan büyük beğeni aldı.

Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde düzenlenen BOLMEK yılsonu sergisinin açılışına Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, kurs hocaları, kursiyerler ve sanatsever katıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, açılış öncesi bir konuşma yaparak sergide emeği geçenleri kutladı. Ardından protokol üyeleri ve kurs hocaları tarafından serginin açılış kurdelesi kesilerek, sergi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Vali Yardımcısı Keskin ile Belediye Başkan Yardımcıları Davarcıoğlu ve Biçen de sergiyi ilgiyle gezerek, sergilenen eserler hakkında kurs hocaları ve kursiyerlerden bilgiler aldılar.