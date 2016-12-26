banner128

banner101

26 Aralık 2016 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BOLOFF ve Tabiatın Kalbi takdir topladı

    İlimiz genelinde doğa ile içe faaliyet gösteren dernek ve kulüpler yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaya devam ediyor. BOLOFF ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği üyeleri yaban hayvanlarını yemledi.

    25 Aralık 2016 Pazar 22:38
    Bu haber 130 kez okundu
    BOLOFF ve Tabiatın Kalbi takdir topladı
    Foto galeriye git

    Haber; Erdal TANRIVERDİ

    Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü (BOLOFF) üyeleri aileleriyle birlikte At Yaylasında, Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Üyeleri ise Yukarı Soku Yaylası Şifalısu mevkiine yaban hayvanlarını yemlediler. Tabiata ve doğal yaşama katkı sağlayan dernekler vatandaşın takdirini kazandılar.

     

    BOLOFF, AT YAYLASINDA

    Bolu’da sert geçen kış aylarında yaban hayvanlarının beslenebilmesi için Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü üyeleri ve aileleri doğaya yem bıraktı. Bolu’ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası’ndaki Yılkı atlarının ve doğada bulunan diğer hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için gelen BOLOFF üyeleri aynı zamanda kar üstünde piknik yaparak güzel dakikalar geçirdiler. Çocuklarının da doğayla iç içe olmasını istediklerini belirten Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü Başkanı Burhan Turan, “Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü olarak ailelerimizle birlikte hem hafta sonunu güzel geçirelim hem de buradaki Yılkı atları ve diğer hayvanları yemlemek için geldik” dedi.

     

    TABİATIN KALBİ ŞİFALISU’DA

    Öte yandan hafta sonu Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği 2016 yılının son yürüyüşünü 30 doğa ve yürüyüş severle Aladağlar'daki Yukarı Soku Yaylası Şifalısu mevkiine düzenledi. Dernek tarafından düzenlene karda yürüyüş sırasında dernek üyeleri ve Kerim Namdar tarafından getirilen 6'şar kiloluk üç torba yem yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına döküldü.

    Anahtar Kelimeler: İlimiz, Genelinde, Doğa, Içe, Faaliyet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Prof.Dr.“H. DAYIOĞLU ”ile Bolu’da “ DOĞADAN DOKUYA” Doğru Çalışmalar ...
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞU YANGIN MERDİVENLERİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Beni Kandıramazsınız Beyler
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Akyuvarlar
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129