Bolsimit 2’nci şubesini açtı

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Bolu’nun tanınmış iş insanlarından, 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı olan Turan Kılınç, pasta, tatlı, simit, poğaça türünde ürünler bulunan ‘Bol Simit’ adındaki işletmeyi faaliyete geçirdi. Bahçelievler Mahallesi’nde faaliyete geçirilen ‘Bolsimit’ açılışına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, Boluspor Kulubü Başkanı Necip Çarıkçı, iş adamları ve davetliler katıldı.

“BİZİM İÇİN AYRICA MUTLULUK VERİCİ“

Açılış organizasyonunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, işletmenin hayırlı olmasını dileğini belirterek, “Turan Başkan’ın daveti üzerine buraya heyecanla geldim. Buraya böyle güzel bir iş yeri kazandırdıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Kendilerine bol kazanç diliyorum. Şu ekonomik kriz ortamında böyle cesaretli müteşebbisleri görmek bizim için ayrıca mutluluk verici” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilen dua sonrası açılış kurdelası kesildi. Açılışa katılan davetlilere ikramlarda bulunuldu.