Parsel numarasının 21 olarak değiştirilmiştir. Bolu ili Merkez Fasil köyü manastır mevkiinde 106 ada 2 parsel sayılı 3.025,28 m2 yüz ölçümlü tarla vasfında taşınmaz %15-20 eğime sahip killi-tınlı toprak yapısına sahip yola cephesi bulunmakta taşınmaz üzerinde muhtelif yaş ve cins 127 adet çam ağacı mevcut arazi bedeli 110,00TL./m2 *3.025,28 m2 =332.780,80TL ağaç bedeli 15.000TL. toplam 347.780,80 TL. değer tespit edilmiştir. Yüzölçümü : 3.025,28 m2
Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'ndan düzeltme ilanı (202122 Satış)
Aşağıda ada parsel nosu ve satış yer ve saati bildirilen taşınmazın satış ilanında Bolu ili Fasıl köyü manastır mevkiinde 106 ada 21 parsel sayılı 3.025,28 m2 yüzölçümlü tarla vasfında taşınmaz yazılması gerekirken parselin maddi hata yapılarak 2 parsel yazılmıştır.
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