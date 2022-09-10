Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'ndan düzeltme ilanı (202122 Satış)

Parsel numarasının 21 olarak değiştirilmiştir. Bolu ili Merkez Fasil köyü manastır mevkiinde 106 ada 2 parsel sayılı 3.025,28 m2 yüz ölçümlü tarla vasfında taşınmaz %15-20 eğime sahip killi-tınlı toprak yapısına sahip yola cephesi bulunmakta taşınmaz üzerinde muhtelif yaş ve cins 127 adet çam ağacı mevcut arazi bedeli 110,00TL./m2 *3.025,28 m2 =332.780,80TL ağaç bedeli 15.000TL. toplam 347.780,80 TL. değer tespit edilmiştir. Yüzölçümü : 3.025,28 m2

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