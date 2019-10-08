Bolu %100 bebek dostu

Haber: Aysun Beykoz

Dünya Sağlık Örgütü’ nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen programa göre “bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi” ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amaçtır.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinde eğitim almış sağlık personellerinden oluşturulan ekipler aldıkları eğitim doğrultusunda emzirme danışmanlığı uygulayıcı ve eğitici eğitimleri düzenlenmekte, hastane uygulamalarını geliştirmekte ve bu uygulamalar yine ilgili ekipler tarafından yerinde değerlendirilerek sağlık kuruluşlarına Bebek Dostu Unvanı verilmektedir.

Bolu Altın Bebek Dostu İl Unvanına sahip olmasına rağmen, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü; “Bolu’daki sağlık tesislerinin %100’ünün Bebek Dostu Unvanına sahip olması” hedefini gerçekleştirdi. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, “Bu kapsamda yapılan eğitimler, düzenlemeler ve uygulamalar neticesinde Semerkant 62 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Bolu Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi başarılı olarak Bebek Dostu Unvanı almaya hak kazandı. Böylece ilimizdeki tüm sağlık tesisleri BEBEK DOSTU unvanı alarak %100 oranına ulaşıldı. Bu başarıyı elde etmemizde bugüne kadar emeği geçen tüm kurumlarımıza, yöneticilerimize ve ekiplerimize teşekkür ederim.” dedi.