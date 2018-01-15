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15 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Bolu 104 kişi ile kaybetti

    2019 yerel seçimleri hazırlıkları şimdiden başladı. Hükümet, yeni Büyükşehir ve Bütünşehir olacak illeri de belirlemeye başladı. İddiaya göre Bolu 2016 nüfus sayımı baz alındığında 104 kişi ile Büyükşehir belediye olma şansını kaybetti.

    15 Ocak 2018 Pazartesi 12:35
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    Bolu 104 kişi ile kaybetti

    Haber: Kasım ŞAHİN

    AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın üzerinde çalıştığı büyükşehir düzenlemesi önceki hafta Başbakan Binali Yıldırım'a sunuldu. 4 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmada bazı düzenlemeler alternatifli olarak anlatıldı. Büyükşehir statüsüne geçecek iller için 2 ayrı nüfus kriteri üzerinde duruldu. 81 il ‘büyükşehir' ve ‘bütünşehir' olarak ikiye ayrılacak.

    Başbakan Yıldırım'ın ‘olur' dediği düzenleme önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a anlatılacak. Erdoğan'ın vereceği talimat sonrasında düzenlemeye son şekli verilecek. Buna göre nüfusu 750 bin kişinin üzerinde olan 30 kent büyükşehir statüsüne kavuşacak. AKP'nin üzerinde durduğu birinci formüle göre büyükşehir statüsü için 500 bin kişilik nüfus kriteri esas alınacak. Bu durumda 2016 yılı sonu itibarıyla bu kriteri geçen Afyonkarahisar, Sivas, Adıyaman, Tokat, Zonguldak, Elazığ, Batman, Kütahya, Ağrı, Çorum, Osmaniye ve Çanakkale büyükşehir olmaya hak kazanacak.

    Bir seçenek daha var

    Diğer tartışılan bir seçenek ise büyükşehir statüsü için alt sınırın 300 bin nüfus olması yönünde. Binali Yıldırım'ın sıcak bakmadığı düzenleme kabul görürse büyükşehir sayısı 58'e çıkacak. Kentler için 300 bin nüfusu baz alınırsa büyükşehir statüsüne geçecek iller arasına Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce, Uşak, Kırklareli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt eklenmiş olacak.

    Bolu 104 kişi ile liste dışı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Bolu sadece 104 kişi ile düzenlemeden yararlanamayacak. Bolu'nun nüfusu 2016'da yapılan nüfus sayımına göre 299 bin 896 olarak hesaplanmıştı. Ayrıca, Büyükşehir statüsü elde edecek illerdeki tüm köyler tarih olacak. Köyler yeni dönemde mahalleye dönüşecek. Köylerde yaşayan vatandaşlar ise 2019'daki belediye seçimlerinde büyükşehir adayına oy verecek. Düzenlemenin 2019'da uygulanabilmesi için 30 Mart'tan önce Meclis'ten geçmesi gerekiyor.

     

    Anahtar Kelimeler: 2019, Yerel, Seçimleri, Hazırlıkları, şimdiden

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