Özel Haber: Kasım ŞAHİN

31 gün önce gelen acil emir üzerine Bolu İl Sağlık Müdürlüğü merkez binasından çıkış yapan Dr. Uğur Yasin Akgün, Acil Tıp Teknisyenleri Mehmet Karakaş ile İbrahim Doğankaya kısa sürede yeni görev yerleri olan Hatay’ın sınırına gelerek kahramanca görev yapmaya başladı.

“ZeytindalıHarekatı” için Sağlık Bakanlığı talimatı üzerine sıcak bölgeye bir adet ambulansla birlikte intikal eden ve asıl görev yerleri Bolu olan sağlıkçılarımız gece gündüz demeden sıcak bölgede yaralanan ve hastalanan Mehmetçiklerimizin yardıma koşuyor. Soğuk hava koşullarına rağmen canla başla görev yapan sağlıkçılarımız Sağlıkçı Mehmetçiklerimizle birlikte görev yaparak, Bolu 112 Sağlık çalışanları diğer illerden gelen sağlık ekipleriyle koordineli bir şekilde sahra sağlık çadırlarında yatıyor.

BOLU’YA SELAM GÖNDERDİLER

31 gündür Afrin ile Hatay ilimizin sınırında canla başla görev yapan Bolu 112 çalışanları, Bolu halkına, mesai arkadaşlarına ve ailelerine selam göndererek; “Bizler burada vatan için görev yapıyoruz. Söz konusu vatanda gerisi teferruattır. Biz sağlıkçılar olarak bu anlayışla burada bayrağımız, vatanımı ve vatanımız için görev yapıyoruz. Yaralı ve hasta olan Mehmetçiğimize anında müdahalede bulunmak için gece gündüz, kar ve soğuk demeden vatan aşkıyla görev yapıyoruz. Her şey vatan için” açıklamasını yaptılar.