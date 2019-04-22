Bolu 2 dev fuara ev sahipliği yapacak

Haber: BMA

İlimiz Bolu, 25-28 Nisan tarihleri arasında Kalıcı Konutlar Fuar Alanında düzenlenecek “Yapı, Mobilya & Ev Tekstili” ile “Gıda Tarım ve Hayvancılık” fuarlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2007 yılından bu yana fuar sektöründe hizmet vermekte olan Expolife Fuarcılık tarafından düzenlenecek 2 dev fuarı Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası’nın yanı sıra birçok birlik ve kuruluş da destekliyor.

Expolife Fuarcılık, fuarlara ilişkin yaptığı açıklamada, teknik ekipman ve makine konusunda yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesinin amaçlandığı söyledi. Organizasyonlarının ana hedefinin, sektör üreticilerini özellikle bölge yatırımcıları ile bir araya getirip, sektörel bazda ticari bir platform oluşturmak olduğuna dikkat çeken Expolife Fuarcılık açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Bir lojistik merkezi olan bölgemizin, bu fuarla birlikte kendini ifade etmesini çok önemsiyoruz. Profesyonel bir yaklaşımla fuarımızı büyüterek bölgeye katkı sağlamak amacındayız.

Günümüzde pazarlama faaliyetleri tüketiciye yönelik yapılmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin en önemli amacı; müşteri tatminini sağlamak ve memnun müşteriler oluşturmaktır. Bu doğrultuda reklam işletmeler için önemli bir yer tutmaktadır.”

İşletmelerin fuarlara katılarak aynı anda büyük kitlelere ulaşabildiğini belirten Expolife Fuarcılık, “Fuarlarda çok miktarda potansiyel tüketici, fuara katılan işletmeleri tanımak, ürün ya da hizmetlerini ve bunların niteliklerini öğrenmek istemekte, işletmeler de bu sayede ürünlerini ve hizmetlerini potansiyel alıcılara tanıtma, gösterme ve bilgi verme imkânına kavuşup reklam yapmaktadır” dedi.

Açıklamada son olarak ise 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Yapı, Mobilya & Ev Tekstili” ile “Gıda Tarım ve Hayvancılık” fuarları hakkında bilgi almak ve fuarlarda yer almak isteyen işletmelerin 0530 647 0736 ve 0551 947 2976 numaralarından Expolife Fuarcılık’a ulaşabileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 11:21