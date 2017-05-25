Bu kapsamda düzenlenen etkinliğe, Bolu İlinde bulunan yerel tohum özelliğindeki tohum, fide, fidan vb. tohumluk materyalleri düzenlenen organizasyonda, Bolu İline ait stantta sergilendi.

Etkinlikte Konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK;

“Tohumculuk alanında önemli mesafeler kat ettiklerini, bugün itibariyle 78 ülkeye tohum ihraç ettiklerini belirterek "Milli Tarım Projemizle toprak, tohum ve bilgiyi bir araya getireceğiz. Üçünü bir araya getiremezsek olmaz." Tarımla uğraşan hiçbir kardeşimizin uğraştıkları bu meslekten dolayı başını öne eğdirmeyeceğiz. Onlara karşı mahcup olmayıp, yüzünü güldürecek kararları almaya devam edeceğiz." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı politika ve faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması amacıyla bölgesel bazda "Yerel Tohum Buluşması" adı altında düzenlenen etkinliklere Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail TAŞ, İl Müdürlüğü İdari Kadrosu, teknik personel ile 34 adet çiftçimiz katılmıştır.

Bolu standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken, ziyaretçilere ikram edilen kızılcık tarhanası beğeniyle tüketilmiştir.

Ayrıca düzenlenen Karadeniz bölgesi yemek yarışmasına Bolu İli adına katılan BEHDER ekibi yarışmada birinci seçilme başarısı göstermiştir.