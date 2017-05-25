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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Bolu 2. Yerel Tohum Buluşmasında Yerini Aldı

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Milli Tarım kapsamında Cumhurbaşkanlığı Makamının da desteği ile "2. Yerel Tohum Buluşması" adı altında bölgesel etkinlikler düzenlenmektedir. Bölgesel düzeyde gerçekleştirilen "Yerel Tohum Buluşması" etkinliklerine etkin bir şekilde katılım sağlanması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı faaliyetleri ve politikalarının kamuoyunda farkındalığın sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in katılımıylaKaradeniz Bölgesi'nde yer alan İl Müdürlüklerinin katılımı sonucu "2.Yerel Tohum Buluşması" etkinliği 18 Mayıs 2017 tarihinde Samsun'da gerçekleştirildi.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 07:05
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    Bolu 2. Yerel Tohum Buluşmasında Yerini Aldı

    Bu kapsamda düzenlenen etkinliğe, Bolu İlinde bulunan yerel tohum özelliğindeki tohum, fide, fidan vb. tohumluk materyalleri düzenlenen organizasyonda, Bolu İline ait stantta sergilendi.

    Etkinlikte Konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK;

    “Tohumculuk alanında önemli mesafeler kat ettiklerini, bugün itibariyle 78 ülkeye tohum ihraç ettiklerini belirterek "Milli Tarım Projemizle toprak, tohum ve bilgiyi bir araya getireceğiz. Üçünü bir araya getiremezsek olmaz." Tarımla uğraşan hiçbir kardeşimizin uğraştıkları bu meslekten dolayı başını öne eğdirmeyeceğiz. Onlara karşı mahcup olmayıp, yüzünü güldürecek kararları almaya devam edeceğiz." dedi.

     

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı politika ve faaliyetleri ile ilgili kamuoyunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturulması amacıyla bölgesel bazda "Yerel Tohum Buluşması" adı altında düzenlenen etkinliklere Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail TAŞ, İl Müdürlüğü İdari Kadrosu, teknik personel ile 34 adet çiftçimiz katılmıştır.

    Bolu standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken, ziyaretçilere ikram edilen kızılcık tarhanası beğeniyle tüketilmiştir. 

    Ayrıca düzenlenen Karadeniz bölgesi yemek yarışmasına Bolu İli adına katılan BEHDER ekibi yarışmada birinci seçilme başarısı göstermiştir. 

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığı, Milli

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