Bolu 2020 yılında nüfus kaybetti

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

BOLU’NUN NÜFUSU DÜŞTÜ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ilimiz Bolu’nun nüfusu ise bir önceki yıla göre düştü. 2019 verilerine göre 3016 bin 126 olan ilimiz nüfusu 2020 yılında bin 324 kişi düştü. Bolu’nun 2020 yılı sonu itibariyle nüfusu 314 bin 802 olarak belirlendi. Toplam nüfusun 156 bin 340’ını erkek, 158 bin 462’sini kadın nüfus oluşturdu. İlimiz nüfusunda en büyük çoğunluğu ise 28 bin 687 ile 20-24 yaş grubu oluşturdu.