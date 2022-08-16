Bolu 2022 Temmuz Ayı Konut Satış İstatistikleri

Haber: Uğur Balaban

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve %15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.

Doğu Marmara Bölgesinde 2022 yılı Temmuz ayında 6 bin 241 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumutarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Temmuzayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 347 konut, Sakarya' da1 652konut, Düzce'de 726konut, Bolu'da 492konut ve Yalova'da1 024konut satışı gerçekleşmiştir.

YABANCILARA 3 BİN 939 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin, 152 konut satışı ile Yalova, 81 konut satışı ile Sakarya izledi.

EN ÇOK KONUT RUSYA’YA SATILDI

Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.