Bolu 23’üncü oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Tam 94 başlıktaki veriler raporlandı ve Forbes'un yaptığı araştırma sonuçları çok önemli bir sonucu ortaya çıkardı. Türkiye'nin en yaşanabilir şehri hangisi? İş yapmak ve yaşamak için en iyi kentler araştırıldı ve sonuç belli oldu. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listelendi. 94 başlıktaki veri setine göre hazırlanan ve 81 ilimizi içeren dev listede Türkiye il il yaşanabilirlik sıralandı. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesinde Bolu 49.77 genel endeks puanıyla 23’üncü oldu.

Forbes Dergisinin yaptığı araştırmada Bolu’nun doğal güzellikleri, kaplıcaları, gölleri, kökez suyu ve yerleşim alanları göz önünde bulunduruldu. Derginin yaptığı araştırmada 29.71 genel endeks puanıyla Muş 81’inci sırada yer alırken, birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Ankara ve üçüncü sırada İzmir yer aldı.