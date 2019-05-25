Bolu 26 ili geride bıraktı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’nun nüfusu 311 bin 810’a ulaşırken, 81 il arasında nüfus sayısı açısından ilimiz 55’inci sırada yer alırken, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Tunceli, Uşak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Osmaniye illerini nüfus bakımından da solladı.

İLLERİN NÜFUS RAKAMLARI

Adana2 220 125, Adıyaman624 513, Afyonkarahisar725 568, Ağrı539 657, Amasya337 508, Ankara5 503 985, Antalya2 426 356, Artvin174 010, Aydın1 097 746, Balıkesir1 226 575, Bilecik223 448, Bingöl281 205, Bitlis349 396, Bolu311 810, Burdur269 926, Bursa2 994 521, Çanakkale540 662, Çankırı216 362, Çorum536 483, Denizli1 027 782, Diyarbakır1 732 396, Edirne411 528, Elazığ595 638, Erzincan236 034, Erzurum767 848, Eskişehir871 187, Gaziantep2 028 563, Giresun453 912, Gümüşhane162 748, Hakkari286 470, Hatay1 609 856, Isparta441 412, Mersin1 814 468, İstanbul15 067 724, İzmir4 320 519, Kars288 878, Kastamonu383 373, Kayseri1 389 680, Kırklareli360 860, Kırşehir241 868, Kocaeli1 906 391, Konya2 205 609, Kütahya577 941, Malatya797 036, Manisa1 429 643, Kahramanmaraş1 144 851, Mardin829 195, Muğla967 487, Muş407 992, Nevşehir298 339, Niğde364 707, Ordu771 932, Rize348 608, Sakarya1 010 700, Samsun1 335 716, Siirt331 670, Sinop219 733, Sivas646 608, Tekirdağ1 029 927, Tokat612 646, Trabzon807 903, Tunceli88 198, Şanlıurfa2 035 809, Uşak367 514, Van1 123 784,Yozgat424 981, Zonguldak599 698, Aksaray412 172, Bayburt82 274, Karaman251 913, Kırıkkale286 602, Batman599 103, Şırnak524 190, Bartın198 999, Ardahan98 907, Iğdır197 456, Yalova262 234, Karabük248 014, Osmaniye142 541, Kilis534 415, Düzce387 844