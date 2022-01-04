Bolu 2.el pazarında yeni sistem

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bolu Galericiler sitesi bambaşka bir döneme geçiş yaptı. Galeride bulunan 2.el ve sıfır araçların arka kelebek camlarına “barkod” yapıştırıldı. Galerici esnafının girişimi ile yapılan bu barkod sistemi müşterilerin işlerini daha da kolaylaştırıyor. Yapılan sistemde aracı gören vatandaş telefonundan barkodu okutarak aracın özelliklerine kısa süre içerisinde ulaşabilecek. Her dükkanın kendisine ait, her aracın kendisine ait barkodu bulunuyor. Yapılan uygulama şuan da 5-6 dükkanda mevcut iken diğer galerici esnafı da bu uygulamaya gideceği öğrenildi.

“VATANDAŞ ARAÇ ÖZELLİKLERİNE DAHA DA KOLAY ULAŞABİLİYOR”

Vatandaşların yapılan barkod sistemi ile daha kolay araç özelliklerine ulaştığını söyleyen Galerici esnafı Ogün Ceylan, “Uygulamayı önce bizim komşu dükkânda ki arkadaşlar kullanıyordu. Bize de tavsiye ettiler bizde baktık güzel bir sistem, vatandaş araç özelliklerine daha da kolay ulaşabiliyor, yapalım dedik. Bazen biz dükkânda olmuyoruz araç alım satımı için şehir dışında falan oluyoruz, aracı beğenen vatandaş geliyor buradan bakarak, her şeye anında erişebiliyor” ifadelerini kullandı.