Haber: Kasım ŞAHİN

Dün bu yana hafif hafif kendisini hissettirmeye başlayan kar yağışı bu gün öğle saatlerinde aniden tipi şeklinde yağmaya başladı. Bir anda kar yağışı etkisini hisseden vatandaşlar kapşonlarını başlarına örterken kimi vatandaşlar ise şemsiye altına girerek tipi şeklinde yağan kardan etkilenmemeye çalıştılar.

Meteoroloji yetkileri ilimizde kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağını ve Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisinin kalmayacağını açıkladılar.