Bolu 30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu

Haber: Süleyman Kurt

Valiliğin düzenleyeceği kutlama programında 30 Ağustos Salı günü saat 09.30’da Anıtpark’ta bulunan Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak. Ardından valilik makamında saat 10.00’da tebriklerin kabulü gerçekleşecek.

Kent meydanında (valilik önü) düzenlenecek törenle saat 10.20’de Zafer Bayramı kutlanacak. Tören Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı’nın tören birliklerini ve halkın bayramını kutlaması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Garnizon Komutanlığı adına konuşma yapılması, öğrenciler tarafından şiirler okunması, halk oyunları gösterisi ve tören geçişinin ardından son bulacak.