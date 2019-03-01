Bolu 300 bini aştı

Haber: Kasım ŞAHİN

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2018 sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Bazı illerde ciddi artış olması dikkat çekti. 2018 verilerine göre ilimizin genel nüfus rakamı da açıklanmış oldu.

Bolu il geneli 300 bin sınırını aşarak 311 bin 810’a ulaşmış oldu. Nüfus sayısının en büyük artışını eğitim amacıyla ilimize çok göçün olduğu ve emeklilik hakkını kazanan başka illerde yaşayan Bolulu vatandaşların geri dönüş yapmasından ayrıca ilimizde görev yapacak memurların Bolu’ya atanmasından kaynaklandığı tespit edildi.