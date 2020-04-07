Bolu 6. sırada yer aldı

Haber: N. Halid Altundal

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye’ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçirdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda, hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 51 ilde 78 yurdun, karantina yurdu olarak hizmet verdiğini bildirdi. Kasapoğlu, koronavirüsle mücadelede büyük bir özveriyle çalışmalarını yürüten sağlık çalışanları için ise 43 ilde toplam 66 yurdu hazır hale getirdiklerini açıkladı.

BOLU 6. SIRADA

Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yapılan açıklamada yurt dışından getirilerek karantina altına alınan vatandaşların sayısı il il verildi. Karantina yurdu bulunan 51 il arasında Bolu ise barındırdığı misafir sayısı bakımından 6. sırada yer aldı. Açıklanan sayılara göre en çok misafir barındıran ilk 10 il sırasıyla şu şekilde oluştu: “Sakarya 1 801 kişi, Mersin 1 276 kişi, Sivas 736 kişi, Niğde 652 kişi, Gaziantep 652 kişi, BOLU 616 KİŞİ, Kırklareli 527 kişi, Bursa 513 kişi, Karaman 473 kişi, Düzce 463 kişi.”

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 19:52