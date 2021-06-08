Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor



ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 16:40