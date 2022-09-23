Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor

Unvan Unvan

Kodu Adet Aranan Nitelikler

BÜRO PERSONELİ BP1 1 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası sahibi olmak.

Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri Sertifikası sahibi olmak.

Hasta Kabul Sekreterliği veya Büro Yönetimi Eğitimi Setifikası sahibi olmak.

BÜRO PERSONELİ BP2 1 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-

Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BÜRO PERSONELİ

Mengen Yerleşkesinde çalıştırılmak üzere BP3 1 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme- Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Cinsiyeti Kadın olmak.

BÜRO PERSONELİ BP4 1 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Bilgisayar İşletmenliği sertifikası sahibi olmak.

Türk Klavyesi Sertifikası veya Hızlı Klavye Kullanımı Sertifikası sahibi olmak.

BÜRO PERSONELİ

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere BP5 1 Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak. Bilgisayar İşletmenliği sertifikası sahibi olmak.

Halkla İlişkiler Eğitimi Serifikası sahibi olmak.

Pratik İngilizce veya İngilizce Yeterlilik Sertifikası, belgesi sahibi olmak. İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.

Cinsiyeti Erkek olmak.