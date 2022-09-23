Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor

 

Unvan Unvan
Kodu		 Adet Aranan Nitelikler
BÜRO PERSONELİ BP1 1 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası sahibi olmak.
Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri Sertifikası sahibi olmak.
Hasta Kabul Sekreterliği veya Büro Yönetimi Eğitimi Setifikası sahibi olmak.
BÜRO PERSONELİ BP2 1 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-
Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
BÜRO PERSONELİ
Mengen Yerleşkesinde çalıştırılmak üzere		 BP3 1 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi,Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme- Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Cinsiyeti Kadın olmak.
BÜRO PERSONELİ BP4 1 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Bilgisayar İşletmenliği sertifikası sahibi olmak.
Türk Klavyesi Sertifikası veya Hızlı Klavye Kullanımı Sertifikası sahibi olmak.
BÜRO PERSONELİ
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere		 BP5 1 Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olmak. Bilgisayar İşletmenliği sertifikası sahibi olmak.
Halkla İlişkiler Eğitimi Serifikası sahibi olmak.
Pratik İngilizce veya İngilizce Yeterlilik Sertifikası, belgesi sahibi olmak. İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi Sertifikası sahibi olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.
BÜRO PERSONELİ BP6 1 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
Türk Klavyesi Sertifikası veya Hızlı Klavye Kullanımı Sertifikası sahibi olmak. Büro Yönetimi Sertifikası sahibi olmak.
Belgelendirmek kaydıyla Veri Girişi ve Kontrol İşletimi alanında en az 1 (bir) yıl tecrübe sahibi

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