Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenleri rektörlük yarışında

Haber: S. Özge Yücel

Yaklaşık üç hafta önce görevinden istifa eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın koltuğuna oturmak isteyen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde görev yapan yaklaşık 20 akademisyenin, Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’te topluca mülakata katıldıkları belirtildi.

17 Haziran tarihinde sona eren Düzce Üniversitesi Rektörlüğü başvurularına, ülke genelinde 100’e yakın akademisyenin katıldığı biliniyor. Yakın zamanda açıklanması beklenen mülakat sonuçları ardından Düzce Üniversitesi Rektörü olarak Bolu’da görev yapan bir akademisyenin atanıp atanmayacağı ise merak konusu oldu.