Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne FETÖ Operasyonu

Oda TV’nin haberine göre: FETÖ’nün akademik kadrolardaki örgütlenmesine Ankara merkezli olarak 28 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 47 akademisyenin 37’sinin, bulunduğu üniversitelerde aktif olarak çalıştığı belirtildi.

1 YILDIR İZLENİYORLAR

Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaklaşık 1 yıldır FETÖ'nün akademik kadrosunun izini sürdü. FETÖ mensubu olan akademisyenlerin, gizli haberleşme sistemleri ve ardışık aramalar kullandıkları tespit edildi.

SORULARA ÖNCEDEN ULAŞMIŞLAR

Gözaltına alınan akademisyenlerin, 2011-2013 yılındaki ALES ve KPDS’deki sorulara FETÖ mensubu oldukları için önceden ulaştıkları ve akademik kariyerlerine bu şekilde başladıkları belirtildi.

Gözaltına alınan akademisyenler, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Ankara Gazi Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ömer Halis Demir Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görev yapmaktaydı.

Uzun soluklu gerçekleşen operasyonda, örgüt mensubu akademisyenlerin örgüt bağlarını koparmadan faaliyetleri sürdürmüş olmaları dikkat çekerken, ilk dalgası gerçekleşen, FETÖ’nün akademisyen koluna yönelik yapılan operasyonların devam edeceği tahmin ediliyor.