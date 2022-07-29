Bolu – Abant yolunda otobüs şoförünü bıçaklayan amca ve yeğen tutuklandı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu – Abant yolu arasında görev yapan Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsü Şoförü Ali Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Ali Haydar Y. ve Hurşit Y. tarafından Abant yolunda bıçaklandı. Otobüs şoförü Ali Korkmaz’ı yaralı halde bırakıp kaçan failler, İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyonlar sonucunda kısa süre içerisinde yakalandı. Yakalanan amca Hurşit Y. ve yeğeni Ali Haydar Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

26 Temmuz öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, Bolu Özel Halk Otobüsü şoförü Ali Korkmaz (40), merkezdeki yolcuları topladıktan sonra Abant’a doğru yola çıkmıştı. Otobüse yolcu olarak binen Ali Haydar Y. ile Hurşit Y. isimli şüpheliler, Abant yolunda seyreden otobüs şoförü Ali Korkmaz’a basit bir nedenden dolayı kavga çıkarmıştı. Çıkardıkları kavga sonrası otobüs şoförü Ali Korkmaz, şüpheliler tarafından bıçaklanmıştı.

Olayın ardından otobüsten kaçmaya çalışan Ali Haydar Y. ve Hurşit Y. Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Olay yerinde kanlar içinde kalan şoför Korkmaz, yapılan ilk müdahalelerin ardından götürüldüğü hastanede tedavi altına alınmış, ertesi gün de taburcu edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 14:31