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03 Nisan 2018 Salı
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    • Bolu Adliyesi 2017 yılı faaliyet raporu açıklandı

    Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu Adliyesinin 2017 yılının faaliyet raporunun sunuşunu yayınladı. Başkan Han sunuşunda; “2017 Yılı Faaliyet Raporunun adli yargı birimimiz ve camiamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

    03 Nisan 2018 Salı 14:31
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    Bolu Adliyesi 2017 yılı faaliyet raporu açıklandı
     Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Adliesi resmi internet sitesinden yapılan 2017 yılı faaliyet raporunda Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han’ın sunuşu şu şekilde oldu;

    Cumhuriyetimizin niteliklerinin sayıldığı Anayasamızın ikinci maddesinde;"Hukuk Devleti" ilkesi vurgulanmış ve devletimizin bir "Hukuk Devleti" olduğu hüküm altınaalınmıştır. Yargı denetimine açık olma, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağıtemel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilinciyle hareket etme ve kendini hukuklasınırlama anlamına gelen bu ilkenin en önemli tezahür biçimlerinden bir tanesi; devlethizmetlerinin etkinyürütülmesinde erişilebilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflıktır. Şeffaflık,yargıya olan güvenin tesis edilmesi bakımından da hayati bir öneme sahiptir.

    Yargı hizmetlerinde hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın geliştirilmesi için Adlive İdari Yargı İstinaf Mahkemeleri Adalet Komisyonları Tarafından faaliyet raporuhazırlanmasına ilişkin, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarafından yayımlanan19.01.2018 tarihli ve 168 nolu genelge uyarınca, Bolu ve mülhakat Gerede, Mudurnu,Göynük ve Mengen Adliyelerini kapsayacak şekilde 2017 yılına ait faaliyet raporudüzenlenmiştir.

    Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan 2017 yılına ait faaliyetraporu Ulusal Yargı Ağı Bilişim (UYAP) sisteminde yer alan bilgiler esas alınarakhazırlanmıştır.Tabaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi No:3 adresinde faaliyette bulunan adliyebinamız ve Borazanlar Mahallesi Akdemirler Sokak KınacıKonutları zemin katında bulunanek binamız fiziki yetersizlikler taşımaktadır. Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt CaddesiNo: 2 adresinde yapımı devam eden Bolu Adliyesine ait yeni hizmet binasının 2018 yılıiçerisinde hizmete geçirilmesi planlanmaktadır.Bolu Adliyesinde 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Asliye Ceza Mahkemesi, 2 AsliyeHukuk Mahkemesi, 2 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 İş Mahkemesi, 1 Kadastro Mahkemesi, 1Aile Mahkemesi, 1 İcra Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği, 1 İnfaz Hakimliği olmak üzeretoplam 14 mahkeme bulunmaktadır.

    Gerede, Mudurnu, Göynük ve Mengen Adliyelerinde; 1 Asliye CezaMahkemesi, 1 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 1 Kadastro Mahkemesi,1 İcra Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hakimliği, olmak üzere toplam 20 mahkeme  bulunmaktadır.

    Yargıya intikal etmemiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin olarak Hukukdavalarında Arabuluculuk, ceza davalarında ise Uzlaştırma bürosu aracılığıyla yargı yükühafifletilmeye çalışılmaktadır. Her iki büro da aktif şekilde kullanılmaktadır. Adliyede görevli tüm personele, göreve başlatılmasından sonra, belirlenenvizyon hedefi doğrultusunda; temel, hazırlayıcı ve staj eğitimleri verilerek, yargılamanın heraşamasında hizmetinden nitelikli şekilde istifade edilmesi amaçlanmaktadır. Personel ilekurulan diyaloglarla bilgi akışı hızlandırılıp, sorunlarına çözüm bulunmaya çalışılmakta, tümyönleriyle personelin daha verimli çalışmasına katkı sağlanmaktadır.2017 yılına ait verilerden yola çıkılarak hazırlanan bu faaliyet raporunungelecek yıllarda düzenlenecek olan faaliyet raporları ile karşılaştırmaya imkan verecek şekildedizayn edilmesine gayret gösterilmiştir. Yapılan iş ve işlemlerin, istatistiki bilgiler ile şeffafhale getirilerek açıklandığı bu raporun, tüm yargı camiasına yararlı olmasını diliyorum.Raporda belirtilen işlemlerin hızlı, güvenilir, şeffaf ve tarafsız gerçekleşmesinoktasında emeği geçen değerli Hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarım ile tümyardımcı personele teşekkürlerimi sunuyorum.

    Bolu Adliyesi yargı çalışanları adına; adil, tarafsız, bağımsız, hızlı, şeffaf, vegüvenilir bir yargı hizmetine ulaşma ideali doğrultusunda, her türlü fedakarlığa katlanmaazmimizi ve kararlılığımızı belirterek, 2017 Yılı Faaliyet Raporunun adli yargı birimimiz vecamiamız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

     

    Anahtar Kelimeler: Adli, Yargı, İlk, Derece, MahkemesiAdalet

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