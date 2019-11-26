Bolu Adliyesi karıştı

Haber: C. Kutay Aykan

Ocak ayında ilimiz Merkez ilçeye bağlı Bahçeköy köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan’ın köye yakın bir bölgede bulunan derenin kenarında çamurlarla kaplanmış cesedi bulunmuş ve olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda cinayeti A.G. isimli arkadaşının işlediği tespit edilmişti.

Cinayetle ilgili olarak Oğuzhan Özdoğan’ın arkadaşları A.G. ile S.Ö.’nün yargılanmasına bugün Bolu Adalet Sarayında devam edildi. Yapılan duruşma sonrası Oğuzhan Özdoğan ile sanıkların yakınları birbirine girdi. Adliye koridorlarında başlayan ve onlarca kişinin karıştığı kavga kısa sürede büyüyerek adliye bahçesine taştı. Polis tarafları sakinleştirmek için uzun uğraşlar verirken Adliyeye çevik kuvvet başta olmak üzere çok sayıda asayiş, trafik ekibi sevkedildi.