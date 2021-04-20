Bolu Adliyesi'nin 42 yıllık mübaşiri emekli oldu

Haber: Onur Akçelik

Bedreddin Canlı, 1979 yılında daha 23 yaşındayken Bolu Adliyesi'nde mübaşir olarak göreve başladı.

İlk görev yeri olan Sulh Hukuk Mahkemesi'nde başladığı görevine 42 yıl boyunca devam eden Canlı, bu süre içinde onlarca hakimle davalara girdi.

Göreve başladığı günden bu yana hem adliyesi ve hem de mahkemesi hiç değişmeyen Canlı, 65 yaşına girdiğinde yaş haddinden dolayı emekli edildi.

Canlı, emeklilik yazısı kendisine ulaştıktan sonra, neredeyse yarım asırdır görev yaptığı Bolu Adliyesi çalışanları ile vedalaştı.

İmkan olsa görevine devam etmek istediğini ifade eden Canlı, "Ben işimi aşkla ve büyük bir zevkle yaptım. 42 yıldır adliye koridorlarındayım. Artık burası benim evim oldu." dedi.

Canlı, göreve başladığı adliye ve mahkemede yeri hiç değişmeden çalışan başka bir mübaşir olmadığını da dile getirerek, "Bu benim için bir şanstı. Ne görev yaptığım il değişti ne de mahkemem. Hep ayrı mahkemede çalıştım. Türkiye'de benim gibi başka kimse olduğunu duymadım." şeklinde konuştu.