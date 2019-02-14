Bolu adliyesi, Sakarya’ya bağlandı

Haber: C.Kutay AYkan

İlimizin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi(BAM) yargı çevresine alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, “Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinden çıkması nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde yüzde 9.50 oranında iş azalması meydana gelecektir” dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı başta olmak üzere diğer Bölge Adliye Mahkemeleri hakkında bilgiler verdi. Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanlığı’nın faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde yüzde 9.50 oranında iş yükü azalmasının meydana geleceğini açıkladı. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 229 personelin görev yaptığını söyleyen Koçer, “Bölge Adliye Mahkemesi 5235 sayılı yasayla mevzuatımıza 26/09/2004 tarihinde girmesine rağmen fiilen 20 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin 7 coğrafi bölgesinde Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçirilmiş, 05 Eylül 2017 tarihinde bu sayı 9’a çıkartılmış olup, 03 Eylül 2018 tarihi itibariyle de Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri açılarak toplam 11 bölgede faaliyete geçirilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi olarak Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak olacak şekilde belirlenmiştir. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemelerinde 03/09/2018 tarihi itibariyle verilen kararların incelemesi Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince yapılmaktadır. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 8 Ceza, 10 Hukuk Dairesi olarak faaliyetine başlamış olup, 1 Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, 1 Bölge C. Başsavcısı, 5 Cumhuriyet Savcısı, 1 Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı, 17 Daire Başkanı, 49 Üye Hakim olmak üzere 74 Hakim-Cumhuriyet Savcısı atanmıştır. Sakarya Adliyesinde görev yapan 1 İdari İşler Müdürü, 23 Yazı İşleri Müdürü, 85 Zabıt Katibi, 2 Memur, 3 Şoför, 19 Mübaşir ve 21 diğer unvanlarda olmak üzere toplam 154 personel Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine atanmıştır. Hakim Savcılarla birlikte toplam 228 personel görev yapmaktadır” dedi.

Daha sonrasında Koçer, basın mensuplarını Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı binasında gezdirerek blok ve bölümler hakkında bilgilendirdi.