Bolu Adliyesi yasta

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Adliyesinde görev yaptığı dönemlerde, sanata ve edebiyata olan hassasiyetiyle bilinen, adaleti, yargı adamlığıyla Bolulu vatandaşların sevgi ve saygısını kazanan Cumhuriyet Savcısı Erdal Turkucu yaşamını yitirdi.

İZMİR’DE DEFNEDİLECEK

Aslen Elazığlı olan Erdal Turkucu, tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (Yeşilyurt Hastanesi) ‘n de hayata gözlerini yumdu. Turkucu’nun naaşı 12 Ocak Pazar bu gün İzmir’de kılınacak cenaze namazı sonra defnedilecek.

Esti Bolu Cumhuriyet Savcısı Erdal Turkucu’ya Allah’tan rahmet, yargı camiasına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020, 11:23