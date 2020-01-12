pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort

Bolu Adliyesi yasta

Uzun yıllar Bolu Adliyesinde görev yaptıktan sonra İzmir Adliyesine tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Erdal Turkucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Turkucu, Bolu Adliyesinde görev yaparken, “Erdal Baba” olarak adlandırıldı.

Bolu Adliyesi yasta

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Adliyesinde görev yaptığı dönemlerde, sanata ve edebiyata olan hassasiyetiyle bilinen, adaleti, yargı adamlığıyla Bolulu vatandaşların sevgi ve saygısını kazanan Cumhuriyet Savcısı Erdal Turkucu yaşamını yitirdi.

İZMİR’DE DEFNEDİLECEK

Aslen Elazığlı olan Erdal Turkucu, tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi (Yeşilyurt Hastanesi) ‘n de hayata gözlerini yumdu. Turkucu’nun naaşı  12 Ocak Pazar bu gün İzmir’de kılınacak cenaze namazı sonra defnedilecek.

Esti Bolu Cumhuriyet Savcısı Erdal Turkucu’ya Allah’tan rahmet, yargı camiasına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020, 11:23
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Göynük Belediyespor moral depoladı
Göynük Belediyespor moral depoladı
  1. Bolu

banner133

banner129