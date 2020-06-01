Haber: C. Kutay Aykan

Dünyada ve ülkemizde yayılan koronavirüs salgını sonrası Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Sağlık Bakanlığı ile Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda acil ve tutuklu işler dışında bir kısım adli işlemlere ara verilmesine karar vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasalarda öngörülen sürelerin 15 Haziran 2020 tarihine kadar durması kararlaştırılmıştı ve adliyelerde uzaktan/esnek/nöbet usulü çalışma düzenine geçilmişti. Salgınla mücadelede gelinen noktada tüm alanlarda olduğu gibi adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde de aşamalı olarak normale geçiş planlandı.

Bolu Adliyesi bekleme alanlarındaki koltuklar arasında boşluk bırakılarak oturulmasını teminen uyarıcı yazılar yazıldı, ön bürolar, danışma masaları, icra işlemleri için bekleme yerlerinde sosyal mesafeyi korumaya yönelik sosyal mesafe yer etiketleri ve uyarıcı zemin stickerleri yapıştırıldı. Adliyeye gelen iş sahiplerinin görebileceği alanlara koronavirüs uyarı afişleri asıldı. Asansör önlerine, bina giriş ve duruşma kapılarına el antiseptikleri ve kolonyalar yerleştirildi. İş sahiplerinin kalemlerdeki personelle fiziki temasını engelleyen ayaklı şerit bariyerler konuldu. Bekleme alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı belirlendi. Adliyeye girişlerde ateş ölçerlerle ateş ölçülmeye devam edilecek ve herkes adliyeye maske ile girebilecek, rutin aralıklarla adliyenin dezenfektesine ve günlük temizliğine devam edilecek. 1 Haziran 2020 tarihinde normal mesai düzenine geçilecek,16 Haziran 2020 tarihinde de duruşma ve keşifler yapılmaya, duran süreler işlemeye başlayacak.

Konu ile ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman twitter hesabından paylaşımda bulunarak “Adalet Bakanlığımız ile Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun aldığı tedbirler çerçevesinde Bolu Adliyesi yeni normale hazır. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, adalet için uzlaşalım” ifadelerini kullandı.