Bolu adliyesinde kan değişimi!

Haber: Ceylan Beykoz
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.
ALİ KELEŞ BOLU’YA ATANDI!
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı oldu. Yerine Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş geldi. Ahmet Bektaş’ın eşi Bolu Hâkimi Hatice Miran Bektaş Çorum Hâkimliğine atandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Keleş atandı.
BOLU ADLİYESİNDE GÖREVLİ ÇOK SAYIDA HAKİM VE SAVCI FARKLI İLLERE ATANDI
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu Bolu Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atanırken Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı. Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal’da Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına atandı. Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Ercan Çakmak, İstanbul İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Cihan Türkan, İstanbul İdare Mahkemesi üyeliğine atandı.