Bolu adliyesinde kan değişimi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesini yayınladı. Kararnameye göre Bolu adliyesinde görevli çok sayıda hakim ve savcı farklı illere atandı.