Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Adliyesinde yaşanan şok olay şu şekilde oluştu. Mengen ilçesinde oturan ve serbest meslekle uğraşan İzzet Nazlı, kendi öz kızına cinsel taciz suçundan yaklaşık bir yıl önce Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı ve yaklaşık iki ay öncede mahkeme heyeti 38 yaşındaki babanın beraatine karar vererek dosyayı Ankara Bölge İstinaf Mahkemesine gönderdi.

İstinaf Mahkemesi Bolu Ağır Ceza Mahkemesine bir yazı göndererek İzzet Nazlı hakkındaki kararı yüzüne okunması için davetiye çıkartılıp mahkemeye gelmesi sağlanması istendi. Ağır Ceza Mahkemesi de Nazlı’yı mahkemeye davet etti ve Nazlı dün kararı öğrenmek için eşi ve kız çocuğuyla birlikte mahkemeye geldi.

Ağır Ceza Mahkemesinin SEGBİS sisteminin bozuk olmasından dolayı zanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesi salonuna götürüldü ve İstinaf Mahkemesi heyetinin kararını buruda dinlemeye başladı. İstinaf Mahkemesi, öz kızına cinsel istismarda bulunan İzzet Nazlı’yı 39 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar vermesinden önce Asliye Ceza Mahkemesi KatibiCengiz Gönül’e durumunu polise bildirilmesi istendi.

Katip Gönül duruşma salonundan çıkarak Adliye Polisine giderek tutuklama kararı olduğunu ve zanlıyı duruşma salondan alıp karakola teslim etmesini istedi. Bu sırada İstinaf Mahkemesi kararı açıklayarak Nazlı’nın tutuklanıp cezaevine gönderilmesi kararı verildi. Tutuklanma karanını duyan zanlı Nazlı, Adliyenin giriş katında bulunan Asliye Ceza Mahkemesinin duruşma salonunun penceresini açarak aşağıya atladı. Bu durumu gören Katip Cengiz Gönül’de pencereden atlayarak firar eden zanlının peşine düştü. Katip ile zanlı arasında yaşanan kovalamacaya adiye polise katıldı ve Nazlı katip ve polis tarafından Adliye bahçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenen zanlı polislerin arasında karara tepki göstererek; “Ben kızıma cinsel tacizde bulunmadım. Mahkeme enim beraatime karar verdi. Nasıl olurda üst mahkeme bana 39 yıl verir. Böyle adalet olmaz olsun” diyerek feryat etti. Nazlı, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesinin verdiği 39 yıllık hapis karanının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.