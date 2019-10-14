Bolu Adliyesinden kök hücre ve kan bağışı

Haber: C. Kutay AYKAN

Türk Kızılayı Bolu Şubesi ile iş birliği yapılarak, "Kök Hücre ve Kan Bağışı" etkinliği düzenlendi. Bolu Adliyesinde görev yapan Hakim, Cumhuriyet Savcıları, Avukat ve adliye personeli kampanyaya katıldılar.

Kök hücre ve kan bağışı kampanyası konusunda bir açıklama da bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman; “Bağışlanan kanın ve kök hücrenin insan hayatında çok önemli bir yeri vardı. Bizde Adliye de görev yapan tüm birimler olarak, kan verip hayat kurtarmak, kök hücreyle hayata bağlanmayı bekleyen insanlarımıza destek vermek için, bir nebze yardımcı olmak için bu destekte biz de varız diyerek bağışta bulunduk. Türk Kızılay'ına destek olan tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 12:09