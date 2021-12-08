Bolu Adliyesine 20 tercüman bilirkişisi alındı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Adliyesi Mahkemelerinde görev yapacak olan 20 tercüman bilirkişinin meslekleri ise şu şekilde; “Tercüman, Mimar, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Emekli Öğretmen, İmam, Emlak Danışmanı, Usta Öğretici, Üniversite üyesi, İngilizce öğretmeni, Sosyolog, Diş Hekimi, Yazı İşleri Müdürü, Yeminli Arapça Tercümanı, Öğrenci, İngilizce Öğretmeni ve Öğretmen”

Bolu Adliye Sarayında yapılan yemin törenin ardından 20 tercüman bilirkişisi 2022 tarihinden itibaren Bolu Mahkemelerinde talep edildiği taktirde görev yapacaklar.