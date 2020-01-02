Bolu Adliyesinin 2019 karnesi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rakamlarla 2019 yılında yapılan çalışmalar rapor olarak hazırlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adliyesinin 2019 yılı karnesini kamuoyuyla paylaştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak gerek doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ihbar ve şikayetler, gerek kolluk marifetiyle iletilen fezlekeler, gerekse CİMER yolu ile ya da elektronik posta yolu ile gönderilen ihbarlar en ince ayrıntısına kadar incelenmekte, gerekli soruşturmalar yürütülmekte, kovuşturma aşamaları takip edilmektedir” denildi.

“1193’Ü HAKKINDA BOLU AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İDDİANAME DÜZENLENMİŞ”

2019 yılı raporunda FETÖ/PDY soruşturmaları hakkında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de yer aldı. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana başta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olmak üzere tüm silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik olarak; 3468 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 1193’ü hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiş, 1268’i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, diğer şüpheliler hakkında ise yetkisizlik kararı verilmiştir. Halen silahlı terör örgütlerine mensup şüpheliler hakkında 190 soruşturma evrakında, 49’u yakalama emirli, 8’i adli kontrollü, 3’ü tutuklu, toplam 301 şüpheli hakkında ise soruşturma işlemleri devam etmektedir.”

“404 İHBAR KAYDINDAN…”

Açıklamada Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarlar ve açılan soruşturmaların durumuyla ilgili olarak ise, “Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkını gözeterek uygulamanın başladığı günden itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilen toplam 404 ihbar kaydından 213’ünde soruşturmaya yer olmadığına dair karar, 57’si hakkında yetkisizlik, 29’u hakkında birleştirme, 41’i hakkında soruşturmaya kayıt kararı verilmiş, 64’ünün ise işlemleri devam etmektedir. 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ‘Seri Muhakeme Usulü’ gereği kurulan Seri Muhakeme Bürosu’na toplam 75 soruşturma evrakı kaydedilmiştir” denildi.

BİN 534 DOSYA UZLAŞMAYA GÖNDERİLDİ

2019 yılı boyunca 2 uzlaştırma bürosuna toplam bin 534 dosyanın tevzii edildiği belirtilen açıklamada ayrıca, “Dosyaların 784’ünde uzlaşma sağlanmış, 233 dosyada uzlaştırma işlemleri devam etmektedir. Yine bu dönemde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunda kayıtlı 1438 soruşturma evrakından 745’inde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 510’unda Asliye Ceza Mahkemesine, 25’inde Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiş, 94 evrakta yetkisizlik, 64 evrakta ise birleştirme kararı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“İŞLEMLERDE HIZ VE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANMIŞTIR”

Yapılan uygulamalarla icra işlemlerinin de hızlı bir çözüme ulaştırıldığı Bolu Adliyesinde yeni hizmet binasına geçildikten sonra 4. İcra Müdürlüğü adı altında “Pilot İcra Müdürlüğü” kurulduğu söylenirken, “1-2-3 İcra Müdürlükleri kapatılarak dosyaları Pilot İcra Müdürlüğüne devredilmiş, böylelikle icra işlemlerinin etkili ve verimli şekilde yerine getirilmesi, icra dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmış, işlemlerde hız ve uygulama birliği sağlanmıştır” bilgileri kamuoyuna sunuldu.

SUÇ TEŞKİL EDEN TÜM EYLEMLER SORUŞTURULACAK

Yapılan açıklamanın sonunda ise şu bilgilere yer verildi: “Yargı Reformu Stratejisi ve Adalet Bakanlığımızın Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda; özel ortamlarda ifade ve beyanının alınması gerektiğine veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğuna karar verilen, öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba mensup mağdurların ifade ve beyanlarının alınacağı Adli Görüşme Odaları (AGO) Bolu Adalet Sarayı’nda hizmete açılmış, Adalet Bakanlığımızın olurları ile Bolu Adliyesinde ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ kurulmasına karar verilmiştir. 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanan "yargıda hedef süreler" gözetilerek, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gücünü Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan alan, tam bir vicdani kanaat ile, tarafsızlıkla ve adaletle hareket eden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının, insan haklarına saygılı, adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı olarak, terör örgütleri ve diğer suç örgütleri ile ilgili soruşturmalar başta olmak üzere suç teşkil eden tüm eylemleri eksiksiz soruşturacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.”