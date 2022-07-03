Bolu AFET bölgesi ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilimiz Bolu’nun da içinde bulunduğu Batı Karadeniz Bölgesi sınırları içinde kalan ve selden etkilenen şehirlerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Bolu AFET bölgesi ilan edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir haftadır şiddeti şekilde yağan yağmur nedeniyle zararların meydana geldiğini belirterek, Bolu, Bartın, Düzce, Sinop, Zonguldak, Karabük, Kastamonu illerini doğal afet bölgesi ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde zarar gören vatandaşların, en kısa zamanda zararlarının karşılanacağını belirterek, “devlet olarak milletimizin yanındayız. Afet bölgesi ilan edilen şehirlere derhal yardım elini uzatacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022, 13:07
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