Bolu AFET bölgesi ilan edildi

Haber: C. Kutay Aykan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir haftadır şiddeti şekilde yağan yağmur nedeniyle zararların meydana geldiğini belirterek, Bolu, Bartın, Düzce, Sinop, Zonguldak, Karabük, Kastamonu illerini doğal afet bölgesi ilan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde zarar gören vatandaşların, en kısa zamanda zararlarının karşılanacağını belirterek, “devlet olarak milletimizin yanındayız. Afet bölgesi ilan edilen şehirlere derhal yardım elini uzatacağız” dedi.Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022, 13:07