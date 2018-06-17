Haber: Semih Baykal

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener mesajında, Bolu’nun 1970’li yıllarda kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasına rağmen yıllar içinde bu önceliğinin elinden alındığını söyleyerek; “Bolu hem ekonomik krizlerden çok etkilendi hem de 1999 yılında yaşanan depremle yara aldı. Sanayi ve ticaret alanında her geçen gün gerileyen Bolu’yu AKP iktidarı da sahipsiz bıraktı. İYİ Parti iktidarıyla, Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropol arasında kalan Bolu’ya kimlik kazandıracak, yeniden üreten bir kent olmasını sağlayacağız. Boluluların da Bolu’nun tarihini bile bilmeden her seferinde ‘Bolu Beyi’nin torunları diyenlere Köroğlu’nun torunları olarak sandıkta cevap vereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Akşener, hayırsever iş adamı İzzet Baysal’ı da anarak, “Yaptığı yatırımlarla Bolu’ya büyük emeği geçen rahmetli İzzet Baysal’ı da bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

ABANT’I DAVOS YAPACAKLARDI

Tayyip Erdoğan’ın 14 sene önce geldiği Bolu’da “Abant’ı Davos yapacağım” sözünü hatırlatarak Bolu’ya 16 yıldır bir çive bile çakılmadığını belirten Akşener, “Bolu; Yedi Göller’iyle, Abant’ıyla, Gölcük’üyle kayak merkeziyle, tarihi eserleriyle turizm merkezlerinden biri olabilirdi. Ancak günlük ziyaretçilerin geldiği Bolu’daki doğal ve tarihi güzellikler, maalesef kent ekonomisine katkı sağlayamadı. İYİ Parti iktidarıyla Bolu’nun turizm potansiyeli ortaya çıkartılacak. Turizm yatırımları ve organizasyonlarıyla Bolu’nun güzelliklerini de mutfağını da dünyaya tanıtacağız. Bolu bizimle çok İYİ olacak.”

BOLU, KALKINMA ÖNCELİKLİ İL OLACAK

Bolu’nun devlet teşvikiyle kalkınma öncelikli iller arasına alınarak sanayi ve ticaret hayatında gelişmesinin sağlanacağını da ifade eden Akşener, “Bolu’da 90’lı yıllardan sonra sanayi ve ticari hayat sekteye uğradı. Organize sanayi bölgesi var ama aktif çalışan işletme çok az. Ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. İşsizliğin de 4.75 olan doların da önüne geçilemiyor ama iktidar sahipleri önlem almak yerine 24 Haziran’ı işaret ederek seçmeni adeta tehdit ediyor. Köroğlu’nun torunları zulmedenden korkmaz. Biz de korkmuyoruz. Bolu’da mevcut sanayi yatırımlarını gelişen teknolojiyle büyütmek, yerli ve yabancı yatırımlarla yeni istihdam alanları yaratmak için geliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki, Bolu İYİ Parti iktidarıyla hak ettiği yere ulaşacak.”

KÖYLERİNİZİ TERK ETMEYİN

Akşener mesajına şöyle son verdi; “Boluluların emekle yetiştirdiği patates tarlada 1 lira, pazarda 4 lira. Çiftçilerimizin mahsulü para etmez oldu. Buğday, mısır, arpa tarlaları boş. Bolu’nun köylerinden şehir merkezine göç başladı. Toprağına küsen Bolulu çiftçilerimiz asgari ücretle hayatta kalmaya çalışıyor. Tahıl ambarı ülkemizi ithalata mahkum edenler de İYİ Parti iktidarıyla Türkiye’nin yeniden kendi kendine yeten bir ülke olduğunu görecek. Çiftçilerimizin borçlarını sıfırlayacak, kotaları kaldıracağız. Mazotu yüzde 50 indirimli kullanacak olan çiftçilerimizin mahsullerine devlet olarak sahip çıkacağız. Bolu’da patates ve yem bitkileri tohumculuğu ile organik tarımı teşvik ederek tarımsal çeşitliliği sağlayacağız. Köylerinizi boşaltmayın, meralarınızı daraltmayın. Sizlere söz veriyorum, Bolu’nun tarlalarında yeniden buğdaylar, mısırlar boy verecek. Meralarımızda yeniden hayvanlar otlayacak. Çiftçilerimizin yüzü İYİ Parti ile gülecek.”