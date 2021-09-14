Haber: Okay Özcan

Açılış törenine Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, daire müdürleri, eğitmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesine 2021 yılı içerisinde Türkiye genelinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezinin de dahil olduğu 100 projenin uygulanmaya layık görüldüğü belirtildi. 91 bin TL bütçeye sahip olan projede doğa ile iç içe etkinliklerin yanı sıra kuş gözlemleri, gökyüzü gözlemleri, arazi kamp teknikleri ve Seben Fosil araştırma Ormanı incelemeleri gibi etkinliklerinde yer alacağı belirtildi.

PROJEYE KATKI SAĞLAYANLAR

Projenin 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Bolu Aladağ Gençlik, İzcilik ve Spor Kampında 7. sınıfta öğrenim gören 32 öğrenci ve 16 eğitmenin katılımıyla gerçekleştirileceği belirtilirken, projeye Bolu Valiliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bolu Belediyesinin katkı sağladığı açıklandı.

“BU PROJE ÖĞRENCİLERİMİZE MORAL VE MOTİVASYON KATACAKTIR”

Törende Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, ülke ve dünya olarak pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte bu projenin öğrencilerimize ve ülkemize moral ve motivasyon vereceğini, aynı zamanda eğitim ve bilim adına önemli katkılar sunacağını belirterek proje paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Proje yürütücüsü Fen Bilgisi öğretmeni Mehmet Çeltek ise “Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi-2” isimli TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi hakkında bilgiler verdi.

PROJE EKİBİ ALADAĞ’A UĞURLANDI

Tören proje paydaşlarına ve eğitmenlere plaket ve belge verilmesi ile sona erdi. Tüm proje ekibi Bolu Aladağ Gençlik, İzcilik ve Spor Kampına uğurlandı.